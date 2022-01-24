Кадыров рассказал, что сделал бы, если бы был президентом РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что будь он президентом России, то ввел бы войска на территорию Украины. Прямой эфир с участием политика прошел в Instagram председателя чеченского парламента Магомеда Даудова.

По его словам, американцы для Украины «ничего хорошего» не желают, а «нуждаются» в ней исключительно ради базы на границе с Россией. Он считает, что на Украине должны быть люди, которые хотят противостоять этому, но если они не найдутся, то Россия должна принимать меры.

«Если бы я был на месте президента, я бы давно забрал Украину, ввел бы войска и навел бы порядок. Если сумасшедшие, продажные люди стоят во главе государства и через это государство угрожают безопасности нашего государства — что, мы должны молчать, что ли?» , — заявил Кадыров.

Ранее Кадыров рассказал, что правительство РФ выделяет 300 млрд рублей в год на содержание Чечни. Он добавил, что много лет назад думал, что «нам нужна независимая Ичкерия», но позже понял, что без помощи и поддержи России справиться не выйдет.