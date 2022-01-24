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Четыре страны намерены эвакуировать членов семей дипломатов из Украины

США, Британия, Австралия и ФРГ намерены эвакуировать членов семей дипломатов из Украины

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Reuters

США, Британия, Австралия и Германия планируют эвакуировать членов семей дипломатов и работников посольств из Украины. Об этом сообщает МИД Украины.

В частности, Госдепартамент США санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве.

При этом Швейцария, Финляндия и Польша заявили, что пока не планируют эвакуировать из Украины сотрудников своих дипведомств.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза при обсуждении ситуации вокруг Украины выразили готовность при необходимости принять комплекс санкций против России.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что встреча подремонтировала «высокую степень согласия между европейцами и США».

До этого сообщалось, что Евросоюз готовит «более жесткие» санкции против России из-за Крыма. Согласно отчету посольства Германии в Брюсселе, Литва, Болгария, Румыния и Дания призвали к «новым карательным мерам» во время заседания рабочей группу с представителями стран ЕС. Они хотели бы включить в санкционный список Евросоюза еще пять лиц или организаций.

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