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Совет глав МИД ЕС может собраться в Киеве для демонстрации солидарности с Украиной

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Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что совет глав МИД ЕС может собраться в Киеве для демонстрации солидарности с Украиной. Об этом он сообщил по итогам заседания руководителей европейских МИД, передает РИА «Новости».

По его словам, США проинформировали Евросоюз о содержании будущего ответа на предложения России, а также консультировались с Евросоюзом.

Дальнейшие переговоры с Россией будут зависеть от решения Москвы после получения ответов от США и НАТО.

Ранее Боррель заявил, что угрозы немедленного нападения России на Украину нет — к такому выводы главы МИД стран ЕС пришли после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В ночь на 24 января Государственный департамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей. Боррель не увидел особых причин для эвакуации дипломатов, однако ряд европейских стран, включая Германию, Австрию, Францию и Великобританию, начали работу по возвращению персонала домой. Эвакуацию также начала Австралия.

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