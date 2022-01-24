В МИД Норвегии выпустили рекомендации для граждан по Украине

Министерство иностранных дел Норвегии рекомендует гражданам страны отказаться от любых поездок на Украину, кроме абсолютно необходимых. Об этом сообщается на официальном сайте норвежского внешнеполитического ведомства.

«По причине напряженной и непредсказуемой ситуации на Украине МИД меняет рекомендации по путешествиям. Вводится рекомендация, которая касается всей страны. Не рекомендуются все поездки, которые не являются строго необходимыми», — говорится в заявлении МИД Норвегии.

Отмечается, что начиная с 2014 года в стране действует рекомендация ведомства для граждан не посещать Донецкую и Луганскую области, а также Крым.

Ранее постоянный представитель Норвегии при Организации объединенных наций Мона Юуль, которая будет выполнять обязанности председателя Совбеза, заявила, что совет готов к любым вариантам развития ситуации вокруг Украины и внимательно следит за происходящим на востоке Европы.

В свою очередь официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил надежду, что итогом консультаций России с США, НАТО и ОБСЕ по вопросам безопасности станет деэскалация напряженности в этом регионе.