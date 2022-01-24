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В МИД Норвегии выпустили рекомендации для граждан по Украине

МИД Норвегии рекомендует своим гражданам отказаться от любых поездок на Украину

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Министерство иностранных дел Норвегии рекомендует гражданам страны отказаться от любых поездок на Украину, кроме абсолютно необходимых. Об этом сообщается на официальном сайте норвежского внешнеполитического ведомства.

«По причине напряженной и непредсказуемой ситуации на Украине МИД меняет рекомендации по путешествиям. Вводится рекомендация, которая касается всей страны. Не рекомендуются все поездки, которые не являются строго необходимыми», — говорится в заявлении МИД Норвегии.

Отмечается, что начиная с 2014 года в стране действует рекомендация ведомства для граждан не посещать Донецкую и Луганскую области, а также Крым.

Ранее постоянный представитель Норвегии при Организации объединенных наций Мона Юуль, которая будет выполнять обязанности председателя Совбеза, заявила, что совет готов к любым вариантам развития ситуации вокруг Украины и внимательно следит за происходящим на востоке Европы.

В свою очередь официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил надежду, что итогом консультаций России с США, НАТО и ОБСЕ по вопросам безопасности станет деэскалация напряженности в этом регионе.

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