Зеленский призвал внешнюю разведку Украины перейти к наступательным действиям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настало время разведке страны перейти к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время суверенитету, территориальной целостности и единству Украины грозит опасность, и в такое время решающую роль играет эффективная разведка.

«Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии», — сказал украинский лидер.

Соответствующую речь глава государства озвучил на встрече по случаю Дня внешней разведки Украины.

«Наши граждане объединены для того, чтобы вернуть наши территории и пожелать мира нашему независимому государству. Поэтому от вас многое зависит: от правдивости информации до ее своевременности», – подытожил Зеленский.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине активно заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины Александр Павлюк в интервью британскому The Times заявил, что украинцы будут «рвать русских голыми руками».