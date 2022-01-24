В Венгрии заявили, что не хотят новой «холодной войны» в Европе

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в ходе заседания Совета Евросоюза 24 января, что Будапешт не хочет новой «холодной войны» в Центральной и Восточной Европе.

Ранее глава МИД Дании Йеппе Кофод призвал Россию отозвать свои инициативы по гарантиям безопасности, отметив, что эти предложения напоминают о «самых мрачных днях «холодной войны»».

Позднее НАТО сообщил, что отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу из-за опасения перед предполагаемым «вторжением» России на Украину.

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