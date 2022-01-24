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Bild сообщила о подготовке к эвакуации немецких дипломатов с Украины

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Fabrizio Bensch/Reuters

МИД Германии готовит план эвакуации своих сотрудников с Украины на случай обострения ситуации в регионе, сообщает газета Bild. При этом в самом министерстве это не подтверждают.

«Мы наблюдаем очень внимательно, как развивается ситуация с безопасностью для персонала наших загранпредставительств на Украине и состоим по этому поводу в тесном обмене (информацией. — «Газета.Ru») с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне», — отметил представитель министерства.

Как отметили в ведомстве, никаких мер по сокращению посольского персонала не планируется.

Тем временем другие страны уже начали эвакуировать своих дипломатов с Украины. В частности, запустить вывоз из страны американских дипломатов разрешил Госдеп США.

После этого эвакуацию своих дипломатов из Киева начала и Великобритания.

Как отметили в МИД Австрии, у Вены есть планы эвакуировать персонал посольства в Киеве, но окончательное решение еще не принято.

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