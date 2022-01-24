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Боррель трижды не понял вопроса журналистов об отключении России от SWIFT

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не понял вопроса о том, возможно ли отключение России от системы банковских расчетов SWIFT, сообщает ТАСС.

Журналисты задали ему вопрос «находится ли SWIFT на столе переговоров министров», на что Боррель переспросил «Что находится на столе переговоров?». После того, как представители прессы трижды переспросили его об этом, он сказал: «Простите, я не понимаю, о чем вы».

17 января издание Handelsblatt сообщило, что в США и Европе перестали рассматривать отключение России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT в качестве санкции. В публикации отмечается, что вместо этого в отношении крупнейших российских банков готовятся адресные экономические санкции.

При этом в Белом доме заявили, что США продолжат обсуждать с Европой меры против России в случае ее «вторжения» на Украину, в том числе отключение от глобальной платежной системы SWIFT.

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