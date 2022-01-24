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ЕС оценил вероятность эвакуации своих дипломатов с Украины

Глава дипломатии ЕС Боррель: для эвакуации дипломатов нет особых причин

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РИА «Новости»

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что выяснит у госсекретаря США Энтони Блинкена причину эвакуации американских дипломатов с Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Госсекретарь Блинкен объяснит нам причины этого объявления. Мы не собираемся делать что-то подобное, поскольку не видим для этого особых причин», — сказал он перед началом заседания глав МИД ЕС.

Боррель призвал не «драматизировать ситуацию», пока идет переговорный процесс.

Также он подтвердил, что Евросоюз не планирует объявлять какие-либо санкции против Москвы по итогам встречи глав МИД ЕС. При этом он отметил, что процесс подготовки ограничений в отношении РФ продолжается.

Ранее Госдепартамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей. Ведомство рекомендовало американским гражданам, находящимся на Украине, рассмотреть возможность отъезда уже сейчас.

В тоже время представитель Госдепартамента США высокого ранга заявил, что посольство США на Украине будет продолжать работу.

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