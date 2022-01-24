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Токаев создал Силы спецопераций Казахстана

Президент Токаев подписал указ о создании командования Сил спецопераций ВС Казахстана

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании командования Сил специальных операций Вооруженных Сил, указ был подписан 19 января и опубликован на портале правовой информации online.zakon.kz 24 января.

В документе отмечается, что командование создано в целях совершенствования системы обеспечения национальной безопасности республики. Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию президента Казахстана.

15 января Токаев провел совещание с руководством силовых структур, в ходе которого поручил секретарю Совета безопасности ускорить работу по созданию Сил спецопераций и представить конкретные предложения по реформированию системы национальной безопасности.

В начале января в республике произошли массовые беспорядки со столкновениями с представителями силовых структур. Глава Казахстана заявил о попытке госпереворота. 19 января режим ЧП в стране был снят. По информации властей, в результате протестов погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.

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Протесты в Казахстане
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