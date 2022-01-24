В парламенте Армении напомнили, что президент может передумать по поводу отставки

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян напомнил, что закон позволяет президенту республики отозвать решение об отставке в течение недели, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в соответствии с регламентом парламента, если в течение недели после решения об отставке должностное лицо отзовет свое заявление, то об этом должен заявить председатель Национального собрания. Если же должностное лицо на отзывает решения об отставке, то председатель Нацсобрания должен подписать и опубликовать протокол о прекращении его полномочий. В результате отставка считается принятой с момента опубликования протокола.

23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, указав на отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики. Саркисяна избрали президентом Армении 2 марта 2018 года, вступил в должность в апреле 2018 года.

Внеочередные выборы президента Армении могут провести не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии, главу республики избирают сроком на семь лет.