Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Клуб «Главclub» могут закрыть на 90 дней за несоблюдение мер... 10:31
Объявленный «пророссийским лидером» Мураев допустил, что подаст иск к британскому... 10:31
Токаев создал Силы спецопераций Казахстана 10:28
Посольство США в Минске обратилось к американцам на фоне «необычной... 10:27
Цена биткоина падала ниже $35 тысяч впервые за полгода 10:22
Стало известно, сколько россияне тратили в новогодние праздники 10:21
Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте матчей из-за закона о Fan ID 10:20
В США допустили ограничение на ввоз смартфонов в Россию из-за ситуации... 10:17
Ученые заметили у медведей необычное поведение 10:16
В Японии озаботились российской «святыней ядерной стратегии» 10:15

В парламенте Армении напомнили, что президент может передумать по поводу отставки

Нацсобрание Армении: президент может изменить решение об отставке в течение недели

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Sergei Grits/AP

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян напомнил, что закон позволяет президенту республики отозвать решение об отставке в течение недели, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в соответствии с регламентом парламента, если в течение недели после решения об отставке должностное лицо отзовет свое заявление, то об этом должен заявить председатель Национального собрания. Если же должностное лицо на отзывает решения об отставке, то председатель Нацсобрания должен подписать и опубликовать протокол о прекращении его полномочий. В результате отставка считается принятой с момента опубликования протокола.

23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, указав на отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики. Саркисяна избрали президентом Армении 2 марта 2018 года, вступил в должность в апреле 2018 года.

Внеочередные выборы президента Армении могут провести не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии, главу республики избирают сроком на семь лет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть