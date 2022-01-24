Во Франции назвали «самоубийственной» политику Запада в отношении России

Доктор политических наук, бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе заявил, что антироссийская политика Запада является «самоубийственной». Об этом он сказал в беседе с изданием Atlantico.

Говоря о ситуации с Украиной, экс-разведчик заявил, что с самого начала в этом кризисе были виноваты страны Запада, которые позволили силой свергнуть демократически избранного президента Виктора Януковича. По его словам, западные государства поощряли и поддерживали этот госпереворот, «попирая ценности и правила, которые сами отстаивают по всему миру». Тогда установившийся режим в Киеве приступил к притеснению русскоязычного населения Донбасса, на что США и Европа закрыли глаза, указал Денесе.

Как отметил бывший разведчик, все говорит о том, что «атлантистская русофобия» стала непременным способом существования для Соединенных Штатов и НАТО, при этом Запад только усиливает напряженность. В частности, Вашингтон никогда не отнесся бы спокойно к регулярным полетам российских самолетов у берегов США или дислокации российских войск в Мексике.

При этом твердая позиция России по украинскому вопросу вынудила американскую сторону и Североатлантический альянс вернуться за стол переговоров, продолжил Денесе.

«Похоже, они с опозданием поняли, что не смогут заставить Москву отступить и что они понесут ответственность за конфликт, из которого они не смогут выйти победителями», — заявил доктор наук.

Он также сказал, что Вашингтон стремится максимально оттолкнуть Европу от РФ и нанести ущерб экономическим ресурсам страны. В качестве примера таких действий Денесе привел ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2». Как считает Денесе, США делают все, что в их силах, чтобы европейцы и дальше находились под их влиянием, также пытаются не допустить никакого инакомыслия в западном лагере, чтобы никто не ставил под сомнение целесообразность действий Вашингтона.

«Все наводит на мысль о том, что Запад с лидером в лице США, похоже, приближается к геополитическому самоубийству. Отрицание сегодняшним Западом исторических и географических реалий, а также его презрение к интересам других действующих лиц могут обернуться против него самого», — сказал Денесе.

Ранее обозреватель британской газеты The Daily Telegraph Джереми Уорнер написал в своей статье, что инструменты контрсанкций России делают ее «крепким орешком» для Запада.