В МВД Франции назвали самого опасного для страны человека

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в беседе с газетой Journal du Dimanche назвал самого опасного для республики человека.

Министр заявил, что таковым человеком является кандидат в президенты страны, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Как считает Дарманен, избрание ее главой государства приведет к гражданской войне. Он также выразил мнение, что этот политик, скорее всего, выйдет во второй тур выборов.

Кроме того, руководитель ведомства указал, что идея Ле Пен о «нулевой миграции» технически невыполнима, а фактическое прекращение притока мигрантов «нежелательно» для будущего Франции.

«Если когда-либо госпожа Ле Пен приступит к обязанностям, начнется национальная рознь, а затем гражданская война», — сказал он.

Ранее сообщалось, что кандидата в президенты Франции Эрика Земмура оштрафовали за разжигание расовой ненависти.

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. При этом действующий президент Эммануэль Макрон заявил о своем намерении выдвигаться на второй срок лишь в начале января. Согласно данным социологических опросов, помимо Макрона, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют лидер правой партии «Национальное объединение» Марин ле Пен и председатель регионального совета Иль-де-Франс, голлистка Валери Пекресс.