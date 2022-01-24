США начали эвакуировать дипломатов из Украины

Госдепартамент США разрешил отъезд из Украины некоторых сотрудников американского посольства в Киеве и членов их семей. Об этом говорится в заявлении Госдепа, которое приводит Reuters.

«Госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве ввиду сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России», — говорится в заявлении.

Ведомство рекомендовало американским гражданам, находящимся на Украине, рассмотреть возможность отъезда уже сейчас.

Ранее сообщалось, что США могут начать вывозить из Киева неосновной персонал посольства и членов семей дипломатов уже в понедельник, сообщают американские СМИ. Официально Госдепартамент заявляет, что проводит «тщательное планирование» на случай эскалации конфликта. Подготовку к эвакуации, по неофициальным данным, также начали Германия и Великобритания.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у США были данные о подготовке Россией эвакуации семей своих дипломатов с Украины. По ее словам, Россия планировала эвакуировать семьи своих дипломатов из российского посольства на Украине в конце декабря и начале января.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией сообщения о подготовке эвакуации посольства России из Украины.