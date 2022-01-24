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В МИД РФ призвали США ответить на каждый пункт гарантий безопасности

Захарова напомнила, что Россия ожидает ответ от США по гарантиям безопасности

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью газете «Известия» заявила, что Москва ждет от Вашингтона письменный ответ на каждый из пунктов предложений по безопасности.

«Мы передали письменные предложения нашим западным партнерам, в первую очередь США. Мы были очень открыты в наших действиях… Сейчас мы откликнулись моментально на их желание провести некую уточняющую встречу. Она проведена, несмотря на графики... Мы проявляем абсолютную кооперабельность, мы ждем письменных ответов на каждый из пунктов», — рассказала представитель МИД.

По ее словам, прошедшая в Женеве встреча представителей России и США была созвана именно по инициативе американской стороны, но Госдеп предпочел не акцентировать внимание на этом.

В этом же интервью Захарова заявила, что Запад использует Украину как инструмент проведения своих интересов в регионе и как поле для экспериментов.

Ранее сообщалось, что Вашингтон просил Москву не публиковать будущий ответ США на российские требования гарантий безопасности, сообщают источники в американской администрации. Ответ Штаты должны дать до 30 января. По словам одного из чиновников Госдепартамента, власти РФ могут, вопреки этому желанию раскрыть содержание послания. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в документе США изложат свои «обеспокоенности» и идеи по укреплению «чувства взаимной безопасности».

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