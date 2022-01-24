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В парламенте Италии начинаются выборы президента страны

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Claudio Peri/ANSA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первый тур голосования на выборах президента Италии состоится 24 января на совместном заседании обеих палат парламента государства. Глава страны изберется сроком на семь лет тайным голосованием депутатов и сенаторов, а также губернаторов и представителей регионов. Об этом пишет информагентство ТАСС.

Формально в президенты никто не баллотируется .По принятой в Италии практике, голосующие пишут имя претендента в бюллетене сами.

Чтобы стать президентом, нужно получить квалифицированное большинство голосов (две трети) в первых трех турах голосования, начиная с четвертого тура голосования достаточно заручиться абсолютным большинством (более 50%).

По информации информационного агентства, избрание президента, который получает такую обширную поддержку, является результатом договоренностей разных политических партий.

Сейчас президентом является Серджо Маттарелла. Он был избран в 2015 году. После его избрания в прессе обсуждалось значение появления на высшем государственном посту практикующего католика, политические убеждения которого в значительной степени сформированы под влиянием Второго Ватиканского собора.

В начале пандемии Серджо Маттарелла обратился к нации из-за ситуации в стране с коронавирусной инфекцией. Он призвал оценить опасность COVID-19, «пока не стало поздно». Свое выступление политик начал со слов, что Италия и мир переживают «грустную страницу в истории», а люди «платят очень высокую цену». Виной тому — коронавирус.

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