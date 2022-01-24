В парламенте Италии начинаются выборы президента страны

Первый тур голосования на выборах президента Италии состоится 24 января на совместном заседании обеих палат парламента государства. Глава страны изберется сроком на семь лет тайным голосованием депутатов и сенаторов, а также губернаторов и представителей регионов. Об этом пишет информагентство ТАСС.

Формально в президенты никто не баллотируется .По принятой в Италии практике, голосующие пишут имя претендента в бюллетене сами.

Чтобы стать президентом, нужно получить квалифицированное большинство голосов (две трети) в первых трех турах голосования, начиная с четвертого тура голосования достаточно заручиться абсолютным большинством (более 50%).

По информации информационного агентства, избрание президента, который получает такую обширную поддержку, является результатом договоренностей разных политических партий.

Сейчас президентом является Серджо Маттарелла. Он был избран в 2015 году. После его избрания в прессе обсуждалось значение появления на высшем государственном посту практикующего католика, политические убеждения которого в значительной степени сформированы под влиянием Второго Ватиканского собора.

В начале пандемии Серджо Маттарелла обратился к нации из-за ситуации в стране с коронавирусной инфекцией. Он призвал оценить опасность COVID-19, «пока не стало поздно». Свое выступление политик начал со слов, что Италия и мир переживают «грустную страницу в истории», а люди «платят очень высокую цену». Виной тому — коронавирус.