США предсказали гражданскую войну и распад

Обозреватель американского журнала The National Interest Марк Кац в своей статье написал, что в США в 2040 году может случиться гражданская война.

Согласно его прогнозам, к этому времени Соединенные Штаты войдут в процесс «демографического перехода от преимущественно белого населения к небелому». При этом, как считает колумнист, белые американцы, особенно консервативные, не захотят добровольно отдавать власть формирующемуся большинству с другим цветом кожи. По мнению автора, вместо этого они попытаются сохранить доминирующее положение в американском обществе.

Он также предположил, что в худшем для Вашингтона случае гражданские волнения приведут к распаду государства. Это позволит другим странам заполнить вакуум, который образуется на международной арене в результате падения США, заключил Кац.

Ранее обозреватель агентства Bloomberg Макс Гастингс в своей статье написал, что немедленного распада США ожидать не стоит, однако такую перспективу уже можно представить, чего не было еще на рубеже XXI века.

До этого американский журналист-аналитик Эрик Бест заявил, что страны Запада начали заниматься самоуничтожением. При этом он выразил мнение, что главная проблема США заключается в навязчивой идее гегемонии.