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Жириновский порекомендовал Зеленскому «паковать чемоданы»

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, как и его соратникам, необходимо бежать из страны. Соответствующее заявление он сделал в эфире радио «Комсомольская правда».

«Ему упаковывать чемоданы надо и бежать из страны. Бежать, как и его чиновникам, его министрам. Граждане Украины уже раскупают спички, соль, гречку и так далее. Они понимают, что любое будущее обострение обстановки приведет к окончательному кризису», — заявил политик.

По его мнению, любые переговоры с Зеленским полностью исключаются. Кроме того, Жириновский полагает, что «Украине конец», — уже сейчас в стране не хватает энергоресурсов и даже продуктов.

Ранее Зеленский заявил, что Россия и Украина уже воюют друг с другом. Президент Украины уверен, что все граждане будут защищать свою страну от России, не только военные. Он также предположил, что российские войска оккупируют Харьков. Слова украинского лидера пришлось объяснять его пресс-секретарю.

Вскоре экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал Зеленского быть «осторожнее со словами».

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