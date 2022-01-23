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Блинкен заявил, что ФРГ поддержит общие действия против России при эскалации на Украине

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Германия готова поддержать общий ответ на возможные действия России в отношении Украины. Об этом он сообщил в эфире телеканала NBC.

Ведущий после высказываний бывшего главнокомандующего Военно-морскими силами Германии Кай-Ахима Шенбаха о безвозвратной утрате Украиной Крыма спросил у Блинкена, может ли Германия помешать «общему жесткому ответу» на предполагаемые действия России.

«Могу сказать, что Германия разделяет наши обеспокоенности и твердо нацелена дать ответ быстро, эффективно и сообща. У меня нет сомнений на этот счет», — ответил Блинкен.

Ранее главнокомандующий военно-морских сил Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах был вынужден уйти в отставку после того как заявил, что Крым никогда не вернется к Украине.

Газета Spiegel сообщила, что высказывания Шенбаха вызвали недовольство в министерстве обороны и министерстве иностранных дел Германии. Согласно информации издания, глава министерства обороны Кристина Ламбрехт «в срочном порядке» поговорила по видео с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном и консультантом по связям с общественностью, чтобы обсудить слова вице-адмирала.

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