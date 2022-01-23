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Sky News рассказал, на чем основаны выводы Лондона о «плане Москвы» по Украине

Sky News: заявления Лондона о «пророссийском лидере» на Украине основаны на данных спецслужб США

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Заявления Лондона о том, что Москва намерена «посадить пророссийского лидера» на Украине, якобы основаны на информации спецслужб США, а не Великобритании. Об этом сообщает Sky News.

«Великобритания обвинила Россию в теневом заговоре с целью установить прокремлевское правительство в Киеве, поскольку Москва сейчас взвешивает дальнейшее вторжение в Украину... Шаг, который, как понимает Sky News, был основан на разведывательных данных США, а не Великобритании», — сообщает телеканал.

В МИД Великобритании считают, что российские власти планируют поставить на Украине «лояльное правительство» и для этого сотрудничают, в частности с экс-нардепом Евгением Мураевым.

В Форин-офисе также рассказали, что у дипломатов есть данные о том, что спецслужбы России поддерживают связь с политиками Украины. Это, по данным МИД, относится к двум бывшим первым вице-премьерам страны – Сергею Арбузову (был у власти в 2012–2014 годах) и его предшественнику Андрею Клюеву (2010-2012 годы), который был еще главой администрации экс-президента Украины Виктора Януковича. Заявление МИД Великобритании о намерении России привести к власти в Киеве пророссийского лидера основаны на информации американский спецслужб, а не британских, утверждает Sky News.

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