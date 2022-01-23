Кулеба заявил, что украинцы на десятилетия запомнят нежелание ФРГ поставлять оружие

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина разочарована нежеланием Германии продавать Киеву оружие. Об этом он сообщил газете Die Welt.

«Мы разочарованы отказом ФРГ утвердить поставки оборонительного вооружения Украине. К сожалению, украинцы еще десятилетиями будут помнить об этом, и для меня как для главы МИД это очень печально», — сказал он.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия традиционно воздерживается от поставок вооружения в регионы конфликта.

До этого представитель минобороны ФРГ заявил, что Германия продолжит придерживаться политики запрета на продажу оружия в страны с территориальными конфликтами, в частности, Украине.

Глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн отметила, что считает уместным рассмотреть вопрос о поставках на Украину «оборонительного вооружения».