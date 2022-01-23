Посол Украины обвинил Германию в «мании величия»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что отставки главы ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, высказавшегося о Крыме, недостаточно для восстановления «полного доверия к немецкой политике».

«Немецкое высокомерие и мания величия. Хотя Украина приветствует своевременную отставку главы ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике. Правительство Германии должно изменить свой курс в отношении Киева», — написал он в Twitter.

Ранее Шенбах сказал, что полуостров Крым никогда не вернется в состав Украины. После этого главнокомандующий заявил, что попросил министра обороны Кристину Ламбрехт об отставке после слов о Крыме. По словам военачальника, он считает необходимым совершить этот шаг, чтобы избежать дальнейшего репутационного ущерба флоту ФРГ, бундесверу и прежде всего самой Германии.