США встревожило «назначение» Мураева пророссийским лидером на Украине

Белый дом выразил «обеспокоенность» по поводу заявления МИД Великобритании, который, как утверждается, сообщил о том, что Россия якобы планирует установить на Украине «пророссийское правительство», сообщает РИА «Новости».

«Подобного рода планирование глубоко беспокоит. Народ Украины имеет суверенное право самостоятельно определять свое будущее, и мы выступаем на стороне наших демократически избранных партнеров на Украине», — заявила представитель совета по нацбезопасности Эмили Хорн.

Таким образом она прокомментировала обвинения от британского МИДа в отношении российских спецслужб, которые якобы планируют установить в Киеве экс-депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева.

В свою очередь Мураев выразил удивление по поводу этих сообщений от британского МИДа. Он напомнил, что находится под санкциями с 2018 года.

Мураев при переформатировании на Украине партии «Оппозиционный блок» в «Оппозиционную платформу – За жизнь» вышел из ее состава, а затем создал свою политсилу — «Наши». До этого он был владельцем телеканала NewsOne, а также основал телеканал «Наш». Телеканал NewsOne вместе с «112 Украина» и ZIK прекратили эфирное вещание на Украине в связи с запретом президента Владимира Зеленского.