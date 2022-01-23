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Посол Украины в Германии: слова главкома немецких ВМС о Крыме повергли в глубокий шок

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Bernd Wstneck/dpa/Global Look Press

Украинский посол в Германии Андрей Мельник прокомментировал газете Welt отставку командующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, который ранее заявил, что Крым не вернется в состав Украины.

По его словам, украинская сторона приветствует решение Шенбаха уйти в отставку. Дипломат также добавил, что произошедшее «серьезно ставит под вопрос международный авторитет и надежность Германии».

Мельник отметил, что слова немецкого командующего повергли в глубокий шок всю украинскую общественность.

Ранее главнокомандующий военно-морского флота Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что попросил министра обороны Кристине Ламбрехт об отставке после слов о Крыме. По словам военачальника, он считает необходимым совершить этот шаг, чтобы избежать дальнейшего репутационного ущерба флоту ФРГ, бундесверу и прежде всего самой Германии.

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