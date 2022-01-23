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Евгений Мураев прокомментировал свое «назначение» пророссийским лидером от британского МИД

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Телеканал «Наш»/YouTube

Бывший депутат Верховной Рады Украины, лидер партии «НАШИ» Евгений Мураев прокомментировал свое «назначение» пророссийским лидером от британского МИД, сообщает РИА «Новости».

«Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с (Виктором) Медведчуком. У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой «оккупационного правительства» — это вопрос к мистеру Бину», — заявил Мураев.

Бывший депутат Верховной рады имеет ввиду британский комедийный сериал «Мистер Бин» с Роуэном Аткинсоном, в котором главный герой постоянно попадает в нелепые ситуации из-за своей глупости.

Евгений Мураев попал в 2018 году в санкционный список украинских физических и юридических лиц, которые могут осуществлять недружественные действия в отношении российских граждан и юридических лиц.

Ранее в британском МИД заявили, что Россия хочет привести в Киеве к власти пророссийские силы.

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