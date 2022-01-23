МИД России назвал «чушью и дезинформацией» заявление МИД Великобритании

В МИД России прокомментировали заявление МИД Великобритании о том, что Россия якобы планирует привести на Украине к власти пророссийское правительство и заявили, что страны НАТО во главе с Великобританией и США занимаются эскалацией на Украине, сообщает РИА «Новости».

«Распространенная МИД Британии дезинформация — еще одно свидетельство того, что именно странны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины», — указано в сообщении российского МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали британских коллег к адекватности.

Ранее в британском МИД заявили, что Россия хочет привести в Киеве к власти пророссийские силы.

В качестве потенциального кандидата, по данным МИД Великобритании рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев.

Кроме того, в британском внешнеполитическом ведомстве обвинили российские спецслужбы в связях с бывшими украинскими политиками.