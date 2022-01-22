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В США нашли признаки «потепления» в отношениях Москвы и Вашингтона

NYT: после переговоров Блинкена и Лаврова возможно потепление между РФ и США

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Отсутствие ультиматумов и примирительный тон на переговорах главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена могут являться признаками потепления отношений Вашингтона и Москвы, сообщает New York Times.

По мнению авторов статьи, стороны «пытаются сдержать напряженность и дать дипломатии время на то, чтобы сыграть свою роль».

«А более длительные сроки переговоров контрастировали с комментариями Байдена, который двумя днями ранее заявил, что, по его мнению, [президент России Владимир] Путин готов применить военную силу», – отмечается в материале NYT.

Американские журналисты также полагают, что обещание США предоставить России письменный ответ на требования по гарантиям безопасности является самым четким итогом минувших переговоров.

В статье отмечается, что Блинкен отнесся к предстоящей встрече с российским коллегой с некоторой надеждой и даже оптимизмом. По словам сотрудника Госдепартамента, во время поездки лидер американской делегации увидел на Женевском озере высокие волны и выразил надежду, что встреча с Лавровым «успокоит воду».

Накануне, 21 января, Лавров и Блинкен провели переговоры в Женеве. Их разговор был посвящен украинскому кризису и предложениям Москвы по гарантиям безопасности. Обе стороны позитивно оценили диалог, но указали на его промежуточный характер. Как ожидается, главы внешнеполитических ведомств встретятся вновь после того, как Вашингтон обнародует свой письменный ответ на российские предложения. При этом эксперты уверены, что вряд ли США согласятся дать гарантии по нерасширению НАТО — одному из ключевых требований Москвы.

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Отношения России и США
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