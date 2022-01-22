Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Посольство США прокомментировало сообщение об отказе в выдаче визы российскому... 18:50
Резцова — о серебре российских биатлонисток: дай бог, чтобы на ОИ было не... 18:50
Российский боец не смог выступать в UFC из-за отказа в визе США 18:36
Захарова раскритиковала бюллетень США о политике России на Украине 18:32
Россиянам объяснили, нужно ли носить маски зимой 18:29
Женская сборная России завоевала серебро в эстафете на этапе КМ в Антхольце 18:26
Джонни Депп станет монархом 18:21
В Петербурге закрыли станцию метро «Старая Деревня» из-за возгорания в здании... 18:10
Инфекционист прокомментировал данные об уникальных симптомах «омикрона» 18:04
«Жуткое зрелище»: очевидец пожара на станции метро Санкт-Петербурга рассказала... 18:01

В Германии высказались о сроках вступления Украины в НАТО

Премьер Баварии Зедер: вступление Украины в НАТО еще долго не будет значиться в повестке

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Вступления Украины в Североатлантический альянс еще долго не будет в повестке дня. Об этом заявил премьер Баварии, председатель Христианско-социального союза Маркус Зедер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«При всей справедливой критике в адрес России Запад должен когда-нибудь дать ответ на ключевой вопрос: планируется ли расширение НАТО на Украину? Разумеется, нельзя позволять России диктовать правила. Однако, несмотря на это, ответ должен быть дан. С моей точки зрения, понятно: расширение НАТО в восточном направлении на Украину долгое время не будет значиться в повестке», — сказал Зедер.

По его словам, НАТО не является угрозой, но при этом призвал отметить, что вопрос его расширения волнует Россию.

Ранее сообщалось, что МИД РФ настаивает на выведении иностранных сил, техники и вооружений с территории тех стран, которые присоединились к Североатлантическому альянсу после 1997 года (включая Румынию и Болгарию), то есть вернуть НАТО к конфигурации 25-летней давности.

15 декабря 2021 года российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть