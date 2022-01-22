В Германии высказались о сроках вступления Украины в НАТО

Вступления Украины в Североатлантический альянс еще долго не будет в повестке дня. Об этом заявил премьер Баварии, председатель Христианско-социального союза Маркус Зедер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«При всей справедливой критике в адрес России Запад должен когда-нибудь дать ответ на ключевой вопрос: планируется ли расширение НАТО на Украину? Разумеется, нельзя позволять России диктовать правила. Однако, несмотря на это, ответ должен быть дан. С моей точки зрения, понятно: расширение НАТО в восточном направлении на Украину долгое время не будет значиться в повестке», — сказал Зедер.

По его словам, НАТО не является угрозой, но при этом призвал отметить, что вопрос его расширения волнует Россию.

Ранее сообщалось, что МИД РФ настаивает на выведении иностранных сил, техники и вооружений с территории тех стран, которые присоединились к Североатлантическому альянсу после 1997 года (включая Румынию и Болгарию), то есть вернуть НАТО к конфигурации 25-летней давности.

15 декабря 2021 года российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.