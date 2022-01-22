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Захарова раскритиковала бюллетень США о политике России на Украине

Захарова назвала пропагандой подготовленный Госдепом бюллетень о политике России на Украине

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила опубликованный Государственным департаментом США документ, посвященный политике России на украинском направлении. Захарова написала об этом в Telegram.

Представитель внешнеполитического ведомства назвала документ пропагандистским. Документ был опубликован накануне российско-американской встречи, а значит, призван сформировать соответствующую информационную повестку, отметила она. Кроме того, дипломаты США, по ее словам, использовали сюжеты в отрыве от контекста и приписали РФ подходы, «которые не имеют с реальностью ничего общего».

«Получилось топорно. Как и всегда у партнеров в последние десятилетия», — резюмировала Захарова.

Она добавила, что Москва оперативно подготовила субстантивный ответ американским дипломатам — «потому что доводы американцев разбиваются без труда в два счета».

Ранее Захарова высмеяла слова министра иностранных дел Великобритании Мэрис Пэйн, заявившей, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар».

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Отношения России и США
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