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Фридрих Мерц возглавил партию Меркель

Фридрих Мерц возглавил немецкую партию Христианский демократический союз

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Hannibal Hanschke/Reuters

Лидером Христианского демократического союза (ХДС), который много лет возглавляла ушедшая на пенсию экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, стал 66-летний Фридрих Мерц, набравший 95% голосов в ходе онлайн-съезда. Об этом сообщил телеканал Phoenix.

За нового лидера партии проголосовал 1001 делегат.

Мерц стал третьим председателем ХДС после ухода с этого поста в 2018 году Меркель. Политик дважды пытался стать председателем партии, но проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр в декабре 2018 года и Армину Лашету — в январе 2021 года.

Предыдущий преемник Меркель Армин Лашет проиграл выборы на пост канцлера и ушел в отставку.

ХДС предстоит еще выбрать нового генерального секретаря и сформировать федеральный исполнительный совет.

В декабре во время внутрипартийного опроса в поддержку кандидатуры Фридриха Мерца высказались 62,1% членов Христианского демократического союза. При этом в опросе приняли участие 66% из них.

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