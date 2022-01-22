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Депутат пригласил Зеленского в Раду рассказать об угрозах Украине

Депутат Разумков пригласил Зеленского в парламент рассказать о внешних угрозах Украине

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РИА «Новости»

Бывший спикер Верховной рады Украины, депутат Дмитрий Разумков призвал лидера страны Владимира Зеленского созвать закрытое заседание парламента и рассказать депутатам об угрозах, которые стоят перед страной.

«Мы не можем гарантировать, будет наступление (РФ – Прим. ред.) или нет. Но мы должны быть к нему готовы. Готовы как государство по всем направлениям. Я хотел бы обратиться к украинскому президенту и пригласить его не в студию, а в украинский парламент во вторник. Чтобы он пришел и на закрытом заседании Верховной рады донес информацию, что на самом деле происходит на Украине», – заявил Разумков в эфире телеканала «Украина».

Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что Россия и Украина уже воюют друг с другом. Глава украинского государства выразил уверенность, что все граждане будут защищать свою страну от РФ, а не только военные. Он также предположил, что российские войска оккупируют Харьков. Слова украинского лидера пришлось объяснять его пресс-секретарю.

В последние месяцы на Западе, и Украине в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Так, 14 января помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может придумать повод для «нападения» на Украину.

В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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