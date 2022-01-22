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Лавров пошутил над журналистами на встрече с президентом Швейцарии

Лавров в шутку упрекнул журналистов в медлительности на встрече с президентом Швейцарии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с президентом и главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом пошутил над журналистами, которые освещали мероприятие, сообщает RT.

После переговоров по традиции Лавров и Кассис вышли к представителям прессы, чтобы сделать совместный снимок, но журналисты не успели вовремя сделать кадр и попросили повторить рукопожатие.

«Мы же здесь не под вас подстраиваемся! Ваша задача здесь — поймать момент. Если не вышло — значит, не вышло», — отметил с улыбкой глава МИД РФ.

Накануне, 21 января, Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры в Женеве. Их разговор был посвящен украинскому кризису и предложениям Москвы по гарантиям безопасности. Обе стороны позитивно оценили диалог, но указали на его промежуточный характер. Как ожидается, главы внешнеполитических ведомств встретятся вновь после того, как Вашингтон обнародует свой письменный ответ на российские предложения. При этом эксперты уверены, что вряд ли США согласятся дать гарантии по нерасширению НАТО — одному из ключевых требований Москвы.

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