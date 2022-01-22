В Раде заявили, что не верят в возможность нападения России на Украину

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что не верит в то, что Россия может напасть на Украину. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Комментируя отправку Соединенными Штатами на Украину вооружения, он отметил, что эта страна постоянно что-то присылает, «это не новость».

«Они (США — прим.) не способствуют мирному разрешению конфликта на востоке. Подобные вмешательства только вредят. Должны быть только политические действия. И мы за это выступаем. Я не верю в то, что будет война с Россией. Они пугают и постоянно нагнетают, но мы в это не верим», — сказал Бойко.

Ранее американское посольство в Киеве сообщило, что на Украину доставили партию летального оружия новой военной помощи от США на сумму $200 млн.

Президент США Джо Байден заявлял, что военная помощь, оказанная американским государством Киеву, оценивается в $600 млн.

Последние месяцы в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.