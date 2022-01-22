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В Госдуме объяснили решение Зеленского ввести новые санкции против России

Депутат Чепа счел новые антироссийские санкции Украины «дешевым популизмом»

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал новые санкции Украины против ряда российских граждан и компаний.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «действует в тренде, который был задан США».

«И в тот период, когда Соединенные Штаты ведут переговоры с Россией, необходимо как-то о себе заявить. Украина все время подталкивает США и Европу к санкциям против России, против «Северного потока — 2». Но хозяева особо не прислушиваются к их просьбам», — сказал депутат в беседе с RT.

Он добавил, что подобные действия Киева связаны с желанием Зеленского привлечь к себе внимание западных стран и доказать свою значимость, однако подобные шаги ни к чему не приведут.

«Это дешевый популизм и больше ничего», — заключил Чепа.

Ранее президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда российских и австрийских граждан, а также против нескольких российских компаний. Под санкции попали три гражданина Австрии, постпред президента РФ на Кавказе Юрий Чайка и дизайнер Артемий Лебедев.

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