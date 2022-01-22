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На Украине рассказали об «ультиматуме» Зеленского согражданам

Генерал Москаль: Зеленский пугает украинцев войной с РФ для выполнения Минских соглашений

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Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский может использовать угрозу «войны» с Россией как повод для выполнения Минских соглашений. Такое мнение в эфире телеканала «НАШ» бывший глава Луганской и Закарпатской областей генерал-лейтенант украинского МВД Геннадий Москаль.

Он считает, что украинскому лидеру выгодно нагнетание страха вокруг гипотетического вооруженного столкновения с РФ.

«У Зеленского могут заехать шарики за ролики, и он может сказать: «Дорогие украинцы, выбирайте: или российские войска входят на территорию Украины, а у нас же и сил нет, и техники, и денег, и как мы будем обороняться; или выполняем Минские соглашения», — заявил Москаль.

При этом он не исключил, что Зеленскому придется пойти на такой шаг, так как «его душат со всех сторон», принуждая к выполнению, в том числе Минских договоренностей.

Также генерал назвал этот сценарий «наиболее реалистичным на сегодняшний день».

Ранее Зеленский заявил, что Россия и Украина уже воюют друг с другом. Глава украинского государства выразил уверенность, что все граждане будут защищать свою страну от РФ, а не только военные.

Он также предположил, что российские войска оккупируют Харьков. Слова украинского лидера пришлось объяснять его пресс-секретарю.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Так, 14 января помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может придумать повод для «нападения» на Украину.

В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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