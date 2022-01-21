В Молдавии рассказали о проблемах с выводом российских военных

Молдавский президент Майя Санду заявила в эфире румынского телеканала Pro TV, что у Кишинева и Москвы есть такие нерешенные проблемы, как вывод российских военных из Приднестровья и ликвидация оружия со складов в приднестровском селе Колбасне. Об этом сообщает РИА «Новости»

«У нас с Россией ведется сложный, но необходимый диалог, у нас в повестке много вопросов, некоторые из них мы надеемся решить быстро, другие более сложные. Мы обсуждаем проблему вывода российских военных, есть проблема ликвидации оружия со складов в Колбасне – мы хотели бы ускорить решение этого вопроса, есть и проблемы экономического характера», — сказала Санду.

Она отметила, что Молдавия обеспокоена социальной защитой граждан, работающих в России.

Кишинев сотрудничает с Москвой на разных уровнях, уделяя особое внимание решению приднестровского конфликта, подчеркнула глава государства.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила в эфире телеканала «Журнал-ТВ», что власти страны воспринимают письмо «Газпрома», в котором российская компания сообщает о прекращении поставок газа за неуплату, как недружественный жест.