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В Молдавии рассказали о проблемах с выводом российских военных

Президент Молдавии Санду заявила о проблемах с выводом российских военных из Приднестровья

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Reuters

Молдавский президент Майя Санду заявила в эфире румынского телеканала Pro TV, что у Кишинева и Москвы есть такие нерешенные проблемы, как вывод российских военных из Приднестровья и ликвидация оружия со складов в приднестровском селе Колбасне. Об этом сообщает РИА «Новости»

«У нас с Россией ведется сложный, но необходимый диалог, у нас в повестке много вопросов, некоторые из них мы надеемся решить быстро, другие более сложные. Мы обсуждаем проблему вывода российских военных, есть проблема ликвидации оружия со складов в Колбасне – мы хотели бы ускорить решение этого вопроса, есть и проблемы экономического характера», — сказала Санду.

Она отметила, что Молдавия обеспокоена социальной защитой граждан, работающих в России.

Кишинев сотрудничает с Москвой на разных уровнях, уделяя особое внимание решению приднестровского конфликта, подчеркнула глава государства.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила в эфире телеканала «Журнал-ТВ», что власти страны воспринимают письмо «Газпрома», в котором российская компания сообщает о прекращении поставок газа за неуплату, как недружественный жест.

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