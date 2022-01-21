Канцлер ФРГ Шольц отказался проводить встречу с Байденом по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц отказал президенту США Джо Байдену в предложении провести в ближайшее время встречу по Украине. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

По информации издания, отказ Шольца вызван плотным графиком канцлера и желанием присутствовать в Германии из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. В ближайшее время у него состоится поездка в Мадрид, а после запланировано большое количество различных встреч.

«Это довольно сложно понять: Россия наращивает самую большую угрозу со времен окончания холодной войны, размещая около 100 000 военнослужащих на границе с Украиной, а канцлер Германии не может четко спланировать свое расписание и принять приглашение от американского президента», — пишет издание.

Отмечается, что встреча лидеров США и ФРГ состоится не раньше начала или середины февраля.

Ранее Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин намерен продолжить в следующие дни диалог с союзниками о ходе переговоров по украинской ситуации.

С конца 2021 года западные СМИ регулярно пишут о подготовке Россией «вторжения» на Украину. В связи с этим США пригрозили России «суровыми последствиями» в случае «нападения», а НАТО повысило боевую готовность своих сил быстрого реагирования из-за передвижения российских войск возле границы с Украиной. Между тем в Кремле подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению, что никому не угрожает.