Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Зеленский ввел санкции против российских компаний и Артемия Лебедева 00:13
Экс-теннисистка Морозова: на Даниила Медведева сейчас все точат зуб 00:12
Американские ученые рассказали о влиянии COVID-19 на мужское здоровье 21.01.2022, 23:57
Почти слепая женщина впервые узнала, как она выглядит в 36 лет 21.01.2022, 23:56
В США внесли проект санкций против промышленности, экономики и руководства... 21.01.2022, 23:49
Стала известна одна из причин перевода нападающего «Рубина» в дубль 21.01.2022, 23:48
Лекарство от коронавируса «МИР 19» планируют использовать... 21.01.2022, 23:34
Экс-глава Пентагона признал, что Россия увеличила свое влияние из-за провалов... 21.01.2022, 23:25
В Мексике жестоко избили Олега Тактарова 21.01.2022, 23:23
В Молдавии рассказали о проблемах с выводом российских военных 21.01.2022, 23:19

Канцлер ФРГ Шольц отказался проводить встречу с Байденом по Украине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Steffi Loos/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц отказал президенту США Джо Байдену в предложении провести в ближайшее время встречу по Украине. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

По информации издания, отказ Шольца вызван плотным графиком канцлера и желанием присутствовать в Германии из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. В ближайшее время у него состоится поездка в Мадрид, а после запланировано большое количество различных встреч.

«Это довольно сложно понять: Россия наращивает самую большую угрозу со времен окончания холодной войны, размещая около 100 000 военнослужащих на границе с Украиной, а канцлер Германии не может четко спланировать свое расписание и принять приглашение от американского президента», — пишет издание.

Отмечается, что встреча лидеров США и ФРГ состоится не раньше начала или середины февраля.

Ранее Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин намерен продолжить в следующие дни диалог с союзниками о ходе переговоров по украинской ситуации.

С конца 2021 года западные СМИ регулярно пишут о подготовке Россией «вторжения» на Украину. В связи с этим США пригрозили России «суровыми последствиями» в случае «нападения», а НАТО повысило боевую готовность своих сил быстрого реагирования из-за передвижения российских войск возле границы с Украиной. Между тем в Кремле подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению, что никому не угрожает.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть