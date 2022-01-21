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В управделами президента назвали фейком фотографию меню столовой в Госдуме

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила в разговоре с РИА «Новости», что реальное меню столовой Государственной думы отличается от того, которое опубликовал Telegram-канал «Будни депутата».

«Таких цен нет. Есть те, кто подхватывает фейки...Что касается питания сотрудников различных органов государственной власти, то комбинат питания «Кремлевский» разрабатывает единое для всех учреждений меню для столовых и буфетов, расположенных в подразделениях комбината», — сказала она.

Журналисты агентства ознакомились с ценами в думской столовой, и они оказались несколько выше, чем сообщал Telegram-канал.

Картофель, например, стоит 75 руб. против 65. А филе индейки в шпинатном соусе из настоящего меню оказалось на 35 руб. дороже куриной ватрушки с сыром моцарелла — 175 и 140 руб. соответственно.

Однако говядина, тушеная со стручковой фасолью и помидорами, из меню «Будней депутата» на 10 руб. дешевле фейковой говядины, тушеной в кисло-сладком соусе — 210 руб. против 210.

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