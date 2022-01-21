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Мэр Харькова обратился к горожанам после заявления Зеленского об «оккупации»

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что горожане дадут отпор «потенциальному захватчику»

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Global Look Press

Мэр Харькова Игорь Терехов написал в Telegram, что город был, есть и будет украинским.

«Уважаемые харьковчане! Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданами единой и неделимой Украины. И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать – на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы, — говорится в публикации.

Терехов отметил, что у Харькова есть силы и средства, чтобы противостоять «потенциальному захватчику». Беспокоиться не о чем, заверил он харьковчан, добавив, что город «и дальше будет успешно развиваться под мирным небом».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Washington Post, что попытка России захватить Харьков станет началом крупномасштабных военных действий. По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, украинский лидер описал один из возможных сценариев развития напряженности на границе с Россией.

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