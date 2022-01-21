Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Выступающая за Грузию фигуристка рассказала о причинах ухода из сборной... 21:40
Механик разбил лимитированную Ferrari Ezno cтоимостью $3 млн 21:40
Умерла самая старая американка 21:38
Кадыров заявил, что семью Янгулбаева ждет либо место в тюрьме, либо под землей 21:33
В Белом доме прокомментировали добровольную эвакуацию дипломатов из Украины 21:32
США планируют поставить Украине вертолеты Ми-17 ВВС Афганистана 21:25
В Госдуме отреагировали на рекомендации Минспорта Украины по поводу... 21:21
Устроившая откровенную фотосессию у мечети фотограф рассказала, что не ожидала «таких... 21:18
Baza: Леонида Куравлева перевели в хоспис 21:18
Бывший чеченский судья заявил, что Кадыров лично пытал его сына 21:13

Байден отказался общаться с журналистами из-за вопросов о России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопросы журналистов после совещания по ситуации в микроэлектронной промышленности. Он предположил, что все их вопросы будут касаться России, а не темы обсуждения. Видео выступления главы Белого дома опубликовал FOX News на своем канале в You-Tube.

«У меня не будет времени на вопросы сейчас, потому что этим ребятам (прочим участникам совещания) надо спешить на самолет... А вы, ребята, будете спрашивать меня все о России, а не том, что имеет хоть какое-то отношение к полупроводникам», — сказал Байден.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Соединенные Штаты готовы к дальнейшим переговорам на уровне президентов обеих стран, «если это будет полезным».

Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели переговоры в Женеве. Их разговор был посвящен украинскому кризису и предложениям Москвы по гарантиям безопасности. Обе стороны позитивно оценили диалог, но указали на его промежуточный характер. Как ожидается, главы внешнеполитических ведомств встретятся вновь после того, как Вашингтон обнародует свой письменный ответ на российские предложения. При этом эксперты уверены, что вряд ли США согласятся дать гарантии по нерасширению НАТО — одному из ключевых требований Москвы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть