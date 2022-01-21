Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В России заблокировали популярный VPN-сервис 19:40
Вяльбе объяснила, за счет чего Большунов может превзойти Клебо 19:39
В Раде посоветовали украинцам держать «тревожный чемодан» из-за России 19:35
В России оценили отказ Германии выплачивать компенсацию за «Северный поток... 19:26
Жирков рассказал, когда готов закончить карьеру 19:20
Жители деревни заделали ямы на дороге своей одеждой 19:17
Генсек ООН заявил, что следующий штамм коронавируса может быть хуже «омикрона» 19:16
Умер комик Луи Андерсон 19:15
Кандидат в президенты Франции попытался подкупить избирателей чипсами 19:05
Швейцария готова принять саммит России и США 19:03

В Думе рассказали, на сколько процентов хотят восстановить связи с Верховной радой

Депутат Попов заявил, что Госдума попробует восстановить связи с Украиной на 1-2%

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»/Depositphotos

В Госдуме воссоздали группы по связям с США, Великобританией, странами Прибалтики и Украиной. Координировать восстановление отношений между российским парламентом и Верховной Радой будет ведущий программы «60 секунд», член фракции «Единая Россия» Евгений Попов. В интервью «Газете.Ru» депутат рассказал, с кем планирует взаимодействовать его группа на Украине.

«Главная цель — восстановить хотя бы на 1-2% отношения, которых не существует на данный момент, выйти на долгосрочное сотрудничество хотя бы в нескольких областях, которое потеряно из-за глупости украинских политиков и неадекватности большинства украинских партий, восстановить связи с людьми, с общественными организациями и политиками, которые до сих пор исповедуют нормальные адекватные отношения с Москвой и всей нашей страной», — сказал Евгений Попов.

Депутат также перечислил представителей украинской оппозиции, сотрудничество с которыми считает перспективным.

«Мы не будем ограничиваться только Верховной радой. В местных советах есть внепарламентские партии, например, «Партия Шария». Есть «Оппозиционная платформа — За жизнь», есть отколовшиеся от оппозиционного блока отдельные депутаты, есть отколовшиеся от «Слуги народа» депутаты, которые сохраняют адекватный взгляд на жизнь и на взаимоотношения с Россией. Работы много, есть, с кем разговаривать, главное — есть, о чем разговаривать», — отметил парламентарий.

Попов подчеркнул, что отношения, которые могут установиться между депутатами двух парламентов, будут чуть более неформальными, чем те, что складываются между российскими и украинскими дипломатами.

Подробнее о том, чем займутся воссозданные в Госдуме группы по взаимодействию с парламентами Украины, Великобритании, США и странами Прибалтики, читайте в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть