В Думе рассказали, на сколько процентов хотят восстановить связи с Верховной радой

В Госдуме воссоздали группы по связям с США, Великобританией, странами Прибалтики и Украиной. Координировать восстановление отношений между российским парламентом и Верховной Радой будет ведущий программы «60 секунд», член фракции «Единая Россия» Евгений Попов. В интервью «Газете.Ru» депутат рассказал, с кем планирует взаимодействовать его группа на Украине.

«Главная цель — восстановить хотя бы на 1-2% отношения, которых не существует на данный момент, выйти на долгосрочное сотрудничество хотя бы в нескольких областях, которое потеряно из-за глупости украинских политиков и неадекватности большинства украинских партий, восстановить связи с людьми, с общественными организациями и политиками, которые до сих пор исповедуют нормальные адекватные отношения с Москвой и всей нашей страной», — сказал Евгений Попов.

Депутат также перечислил представителей украинской оппозиции, сотрудничество с которыми считает перспективным.

«Мы не будем ограничиваться только Верховной радой. В местных советах есть внепарламентские партии, например, «Партия Шария». Есть «Оппозиционная платформа — За жизнь», есть отколовшиеся от оппозиционного блока отдельные депутаты, есть отколовшиеся от «Слуги народа» депутаты, которые сохраняют адекватный взгляд на жизнь и на взаимоотношения с Россией. Работы много, есть, с кем разговаривать, главное — есть, о чем разговаривать», — отметил парламентарий.

Попов подчеркнул, что отношения, которые могут установиться между депутатами двух парламентов, будут чуть более неформальными, чем те, что складываются между российскими и украинскими дипломатами.

Подробнее о том, чем займутся воссозданные в Госдуме группы по взаимодействию с парламентами Украины, Великобритании, США и странами Прибалтики, читайте в материале «Газеты.Ru».