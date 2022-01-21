Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В России заблокировали популярный VPN-сервис 19:40
Вяльбе объяснила, за счет чего Большунов может превзойти Клебо 19:39
В Раде посоветовали украинцам держать «тревожный чемодан» из-за России 19:35
В России оценили отказ Германии выплачивать компенсацию за «Северный поток... 19:26
В Думе рассказали, на сколько процентов хотят восстановить связи... 19:24
Жирков рассказал, когда готов закончить карьеру 19:20
Жители деревни заделали ямы на дороге своей одеждой 19:17
Генсек ООН заявил, что следующий штамм коронавируса может быть хуже «омикрона» 19:16
Умер комик Луи Андерсон 19:15
Кандидат в президенты Франции попытался подкупить избирателей чипсами 19:05

Генсек ООН оценил уровень недоверия между ведущими державами мира

Генсек ООН Гутерреш считает, что мировые державы достигли апогея взаимного недоверия

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Rafael Marchante/Reuters

Недоверие между мировыми державами в настоящее время достигает апогея. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщает РИА «Новости».

При этом он отметил негативное влияние пандемии коронавируса на жизни людей.

«Неравенство растет. Инфляция растет. Климатический кризис, загрязнение и утеря биоразнообразия продолжаются. Мы сталкиваемся с политическими волнениями и жестокими конфликтами», — сказал Гутерреш, говоря о приоритетах деятельности международной организации в 2022 году.

Накануне сообщалось, что стрелки так называемых часов Судного дня в 2022 году остались на отметке 100 секунд до ядерной полуночи, что означает гибель человечества в глобальной катастрофе. В организации «Бюллетень ученых-атомщиков» отметили, что прошлогодняя смена руководства в Соединенных Штатах вселила надежду на то, что то, что казалось глобальной гонкой к катастрофе, может быть остановлено и — при возобновлении участия США — даже обращено вспять, но ее оказалось недостаточно, чтобы обратить вспять негативные тенденции в области международной безопасности, которые давно формировались и сохранялись на горизонте угроз в 2021 году.

До этого 39-й президент США Джимми Картер написал, что право на честные выборы, за которое США так «упорно боролись во всем мире», сейчас стало «опасно хрупким» в самой Америке. Он подчеркивает, что для того, чтобы американская демократия «устояла», лидеры и кандидаты страны должны отстаивать идеалы свободы и придерживаться высоких стандартов поведения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть