Генсек ООН оценил уровень недоверия между ведущими державами мира

Недоверие между мировыми державами в настоящее время достигает апогея. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщает РИА «Новости».

При этом он отметил негативное влияние пандемии коронавируса на жизни людей.

«Неравенство растет. Инфляция растет. Климатический кризис, загрязнение и утеря биоразнообразия продолжаются. Мы сталкиваемся с политическими волнениями и жестокими конфликтами», — сказал Гутерреш, говоря о приоритетах деятельности международной организации в 2022 году.

Накануне сообщалось, что стрелки так называемых часов Судного дня в 2022 году остались на отметке 100 секунд до ядерной полуночи, что означает гибель человечества в глобальной катастрофе. В организации «Бюллетень ученых-атомщиков» отметили, что прошлогодняя смена руководства в Соединенных Штатах вселила надежду на то, что то, что казалось глобальной гонкой к катастрофе, может быть остановлено и — при возобновлении участия США — даже обращено вспять, но ее оказалось недостаточно, чтобы обратить вспять негативные тенденции в области международной безопасности, которые давно формировались и сохранялись на горизонте угроз в 2021 году.

До этого 39-й президент США Джимми Картер написал, что право на честные выборы, за которое США так «упорно боролись во всем мире», сейчас стало «опасно хрупким» в самой Америке. Он подчеркивает, что для того, чтобы американская демократия «устояла», лидеры и кандидаты страны должны отстаивать идеалы свободы и придерживаться высоких стандартов поведения.