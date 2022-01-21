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Румыния ответила на призывы России вывести силы НАТО с ее территории

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Министерство иностранных дел Румынии на своем сайте ответило на требования российского МИД вывести силы НАТО с ее территории.

«МИД отвергает как неуместные и необоснованные заявления МИД России о союзном военном присутствии на восточном фланге НАТО», — говорится в опубликованном тексте.

По словам представителей Румынии, присутствие сил НАТО в разных странах — результат решений, принятых на высшем уровне их руководителями и связано с оборонительной реакцией на все более агрессивное поведение России. В связи с этим власти Румынии приветствуют недавний анонс США и Франции о намерении разместить войска в Румынии в рамках защиты союзников. При этом в Бухаресте надеются, что диалог России с Западом приведет к деэскалации ситуации.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что МИД России настаивает на выведении иностранных сил, техники и вооружений с территории тех стран, которые присоединились к Североатлантическому альянсу после 1997 года (включая Румынию и Болгарию), то есть вернуть НАТО к конфигурации 25-летней давности.

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