Захарова высмеяла заявление главы МИД Великобритании о монголах и татарах на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала главу МИД Великобритании Лиз Трасс ответить на вопросы по истории Украины. Соответствующие вопросы российский спикер опубликовала на своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, Трасс, «которая недавно каталась по Прибалтике на танке», заявила 21 января во время встречи с австралийской коллегой Мэрис Пэйн в Сиднее, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар».

«Три вопроса британскому дипломату от российских коллег: сколько лет прошло между двумя вторжениями: 1) монголов и татар; 2) о страданиях украинцев от фашизма не упомянула, потому что они были незначительными или потому что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им; 3) какое учебное заведение выдало миссис Трасс диплом?», — написала представитель МИД РФ.

Накануне Захарова заявила, что Великобритания уже на протяжении нескольких дней военными самолетами отправляет оружие на Украину.

Последние месяцы в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.