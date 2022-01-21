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Пушков объяснил отправку британских спецназовцев на Украину

Пушков считает, что британцы отправили спецназовцев на Украину «помахать флагом»

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Владимир Трефилов/Reuters

Переброска 600 спецназовцев на Украину из-за якобы готовящегося Россией «вторжения» на Украину не изменит соотношение сил и может быть связана с другими задачами. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

«Вряд ли в Лондоне рассчитывают на то, что их присутствие изменит соотношение сил между Украиной и Россией. Но если миссия у них другая — диверсионная, секретная, т.е. проведение спецоперации, то о такой засылке не сообщают. Видно, просто хотят флагом помахать — мол, мы тут, берегитесь! Интересно, кого это должно впечатлить?» — написал сенатор.

Ранее издание The Mirror со ссылкой на источники сообщило, что Великобритания готова перебросить на Украину порядка 600 бойцов сил специального назначения из-за опасений относительно якобы готовящегося Россией вторжения.

Позднее подобную информацию передавала газета The Times. По данным издания, Великобритания готовится направить своих военнослужащих в соседние с Украиной страны Североатлантического альянса для «сдерживания» России.

Между тем другой британский таблоид Daily Express писал, что в случае обострения ситуации с Украиной Великобритания эвакуирует оттуда свои силы. По информации издания, командующие ВС Великобритании уже составили планы действий в чрезвычайных ситуациях.

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