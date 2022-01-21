«Коммунисты России» сравнили предложения похоронить Ленина с призывами к гражданской войне

Первый заместитель председателя ЦК партии «Коммунисты России» Ярослав Сидоров заявил РИА «Новости», что призывы захоронить первого руководителя СССР Владимира Ленина сравнимы с призывами к внутригражданскому противостоянию.

«Коммунистическая партия «Коммунисты России» решительно выступает против подобных заявлений. Мы рассматриваем инициативы таких деятелей как публичные призывы к гражданской войне», — отметил Сидоров.

Ранее депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин предложил захоронить тело Ленина рядом с родственниками.

Депутат Государственной думы Леонид Калашников объяснил, что останки Ленина каждый раз предлагают захоронить, пытаясь отвлечь российских граждан от насущных проблем.

В начале января вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ликвидировать некрополь у кремлевской стены и вынести из мавзолея тело Ленина. Он отметил, что захоронения на Красной площади являются «кощунством», поскольку это публичное место, где гуляют и развлекаются горожане.