Лукашенко заявил, что референдум по конституции может не состояться только в случае войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что референдум по новой Конституции страны может не состояться только в случае войны. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Референдум и подобные мероприятия могут не состояться только в одном случае: если, не дай бог, война начнется. Я об этом говорил. Я думаю, не начнется. Поэтому референдум мы проведем», — сказал он.

Ранее Лукашенко подписал указ №14 «О назначении республиканского референдума», который предполагает проведение референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию республики 27 февраля 2022 года.

Указом была определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?». Выносимые на референдум изменения и дополнения Конституции республики также прилагаются к указу.

В публикации отмечается, что с учетом уже установленных Избирательным кодексом требований была закреплена обязательная юридическая сила решения, принятого республиканским референдумом. Также был определен порядок вступления в силу такого решения — спустя десять дней после его официального опубликования. Установлено, что решение, принятое по итогам референдума, будет является неотъемлемой частью Конституции Белоруссии.