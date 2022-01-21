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В Минздраве сообщили о негативных последствиях для непривитых от коронавируса

Минздрав: непривитым от COVID-19 грозят долгосрочные негативные последствия

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В российском Минздраве предупредили, что коронавирус всегда грозит долгосрочными негативными последствиями, особенно непривитым, передает РИА «Новости».

Минздрав призвал в условиях распространения нового «омикрон»-штамма и циркуляции «дельта»-штамма пользоваться медицинскими масками в закрытых помещениях и при контактах с другими людьми, тщательно мыть руки и обрабатывать их антисептиком, минимизировать посещения мест с большим скоплением людей.

В ведомстве указали на важность вакцинации и своевременной ревакцинации, а также подчеркнули, что российская вакцина «Спутник V» в сочетании с ревакцинацией «Спутником Лайт» через полгода надежно защищают от тяжелого течения COVID-19.

21 января в России было зафиксировано рекордное число заражений COVID-19 за все время пандемии — 49 513. Также за минувшие сутки в Москве зарегистрировали 11 557 случаев COVID-19, что также стало рекордным показателем для столицы за время пандемии.

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