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Папуа-Новая Гвинея отменила смертную казнь, ссылаясь на христианские ценности

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David Goldman/AP

Папуа-Новая Гвинея объявила об отмене смертной казни. Как сообщает The Guardian, теперь за государственную измену, пиратство и убийство с отягчающими обстоятельствами, за которые раньше мог быть вынесен смертный приговор, будет предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Последний раз в Папуа-Новой Гвинее смертная казнь применялась в 1954-м, за 21 год до образования независимого государства, а вскоре и вовсе была отменена. Тем не менее, наказание снова вернулось в уголовный кодекс страны в 1991 году, но ни разу не применялось.

«Для нас, как для христианской нации, на мой взгляд, заповедь «не убий» должна стоять во главе угла. Господь пусть будет судьей. А вместо этого наказания, для самых серьезных преступников наказанием будет пожизненное лишение свободы», — сообщил премьер-министр страны Джеймс Марапе.

Католическая церковь на острове сообщила о поддержке отмены этого жестокого вида наказания.

В настоящий момент по информации правозащитной организации Amnesty International смертная казнь активно применяется только в 55 территориальных образованиях, к концу 2020 года в мире было 144 государства, в которых отменена смертная казнь. Ранее смертная казнь была полностью отменена в Казахстане.

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