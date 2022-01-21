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Руководитель офиса Зеленского попросил журналистов не раздувать панику о «вторжении России»

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РИА «Новости»

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с представителями украинских СМИ в формате не под запись, где обсуждалось освещение событий на границе страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Сообщается, что Ермак попросил не раздувать панику о возможном «вторжении России». При этом он заверил, что власти вместе с международными партнерами контролируют обстановку на границах.

Журналисты уверены, что представители президента Владимира Зеленского решили донести такой посыл работникам СМИ после реакции на его обращение, в котором он призвал граждан не верить слухам о скором возможном вторжении России. Утверждается, что это стало шоком как для прозападных сил, так и для медиа.

С конца 2021 года западные СМИ регулярно пишут о подготовке Россией «вторжения» на Украину. В связи с этим США пригрозили России «суровыми последствиями» в случае «нападения», а также сообщалось, что НАТО повысило боевую готовность своих сил быстрого реагирования из-за передвижения российских войск возле границы с Украиной. Между тем в Кремле подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению, что никому угрожает.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Зеленский выступил с призывом ввести новые санкции против России «уже сейчас». Он возмутился, что украинские партнеры говорят о таком сценарии только после того, как произойдет «вторжение» России на Украину.

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